Duizenden arrestaties bij jongerenprotest in India

NEW DELHI (ANP/RTR) - De politie in India heeft in New Delhi meer dan 2000 demonstranten opgepakt. De hoofdstad werd eerder op de dag zo goed als afgesloten in de aanloop naar een jongerenprotest.

De zogenoemde kakkerlakkenbeweging (CJP) wilde duizenden mensen samenbrengen, maar veiligheidstroepen hadden het gebied afgezet voordat de demonstratie kon beginnen. Ook werd het mobiele internet beperkt.

Het protest was gericht tegen verkiezingscommissaris Gyanesh Kumar, die onder vuur ligt vanwege een herziening van de kiesregisters. Er zouden in de aanloop naar de verkiezingen veel mensen onrechtmatig van de kieslijst zijn gehaald, in het voordeel van de regeringspartij van premier Narendra Modi.

Ook de oprichter van de CJP werd aangehouden. "We zullen ons protest morgen en overmorgen voortzetten... totdat Gyanesh Kumar aftreedt. We zullen de straat opgaan", vertelde een van de leiders van de beweging aan verslaggevers.