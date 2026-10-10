MADRID (ANP/AFP) - De wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Athletic Club in de hoogste Spaanse voetbalklasse is zaterdagmiddag gestaakt. Dat gebeurde nadat fans van de thuisclub in het Estadio de Vallecas voorwerpen op het veld gooiden uit protest tegen voorzitter Raúl Martín Presa.

De scheidsrechter onderbrak het duel in de dertiende minuut eerst tijdelijk. Er werden rubberen ballen, papieren vliegtuigjes en andere spullen op het veld gegooid. Nadat de wedstrijd was hervat, ging het opnieuw mis. Daarop werd het duel definitief gestaakt, bij een stand van 0-0.

Supporters van Rayo Vallecano zijn boos op de manier waarop Presa de club leidt. Rayo speelde dit seizoen al drie thuiswedstrijden in het stadion van Leganés, omdat het eigen stadion dringend moest worden opgeknapt vanwege "ernstige gebreken" op het gebied van veiligheid. Vorig seizoen speelde Rayo al een competitiewedstrijd in het stadion van Leganés, omdat het veld in Estadio de Vallecas niet bespeelbaar was.