Duizenden Spanjaarden de straat op om frustratie huizenmarkt

MADRID (ANP) - Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid spontaan de straat opgegaan in protest tegen de alsmaar duurder wordende huizenmarkt. De demonstratie kwam op gang nadat Maricarmen Abascal woensdag uit haar appartement werd gezet. De 87-jarige vrouw had daar 71 jaar in gewoond. Dit meldt de Spaanse krant El País.

Abascals verhaal leidde tot veel verontwaardiging en frustratie in de samenleving over de huidige Spaanse huizenmarkt. De politie had al drie keer eerder geprobeerd de vrouw uit het appartement te zetten, omdat zij een enorme huurverhoging niet kon betalen. Buren en activisten probeerden haar uitzetting te voorkomen. Abascal werd uiteindelijk op een brancard door de politie naar buiten gebracht. Ze ligt momenteel in het ziekenhuis, waar ze wordt behandeld voor uitputting en stress.

De demonstratie in Madrid vormde het middelpunt voor een bredere beweging. Het platform #Niudeshuciomás, wat 'geen enkele uitzetting meer' betekent, riep op tot protesten in andere Spaanse steden.