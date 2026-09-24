Vakbonden VRT in België willen staken op dagen van songfestival

Twee vakbonden bij de Vlaamse publieke omroep VRT willen staken tijdens de halve finales en de finale van het Eurovisie Songfestival. De christelijke vakbond ACV VRT en de socialistische ACOD-VRT hebben daarvoor een aankondiging ingediend, meldt de VRT.

De vakbonden willen staken op 11, 13 en 15 mei 2027, de dagen waarop de halve finales en finale plaatsvinden. Daarmee willen ze medewerkers beschermen die "morele bezwaren hebben om van ver of dichtbij bij te dragen tot de programma's en uitzendingen van en over het Eurovisie Songfestival".

ACV VRT, die vorig jaar al een oproep deed om het songfestival te boycotten, hoopt dat de omroep alsnog afziet van deelname. "Als de directie toch voet bij stuk wil houden en aan de verkeerde kant van de geschiedenis wil blijven staan, willen we met deze stakingsaanzegging alle medewerkers beschermen en de kans bieden om zich te distantiëren van deze foute keuze", aldus de vakbond.

De VRT maakte woensdag bekend dat België in 2027 meedoet aan het songfestival. Medewerkers en vakbonden van de VRT waren eerder kritisch over deelname.