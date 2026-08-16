KINSHASA (ANP) - De ebola-uitbraak in Congo heeft inmiddels 2325 mensen het leven gekost. Daarmee is het de dodelijkste uitbraak van het virus ooit in het land, blijkt zondag uit cijfers van de Congolese overheid.

Het dodental is hoger dan tijdens de ebola-uitbraak van 2018 tot 2020. Het Congolese instituut voor volksgezondheid heeft inmiddels 4945 besmettingen bevestigd. In de laatste 24 uur kwamen daar 101 gevallen bij.

De Verenigde Naties waarschuwden vrijdag al dat de uitbraak de snelst groeiende ooit is. Volgens VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher sterft momenteel iedere dertig minuten iemand aan het virus. Hij riep de internationale gemeenschap op de bestrijding van ebola snel op te schalen.

De huidige uitbraak werd op 15 mei vastgesteld. Ebola verspreidt zich door contact met lichaamsvloeistoffen en kan onder meer ernstige bloedingen veroorzaken.