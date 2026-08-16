BIRMINGHAM (ANP) - De estafettemannen waren na het behalen van de bronzen medaille op de 4x400 meter bij het EK atletiek in Birmingham vooral blij voor Liemarvin Bonevacia. "Het is onze eerste medaille op de 4x400 meter bij een EK outdoor en ik vind het heel mooi dat Liemarvin met een medaille met pensioen kan gaan", zei derde loper Terrence Agard na afloop.

De 37-jarige Bonevacia is bezig aan zijn laatste seizoen. Hij liep niet mee in de finale, maar omdat hij vrijdag wel in de series liep, krijgt hij ook een medaille.

"Liemarvin en ik zijn elf jaar geleden begonnen met het project 4x400 meter", lichtte de 36-jarige Agard toe. "Dag en nacht hebben we gewerkt om de 4x4 naar het niveau te brengen waar het nu is. Als iemand die medaille verdient, is het Liemarvin wel. Hij was een hele goede motivator en heeft heel veel betekend voor de 400 meter in Nederland. Die medaille bij zijn afscheid is verdiend en we hebben het allemaal met hart en ziel gedaan."