Ebolabesmettingen in Congo opgelopen tot boven de duizend

KINSHASA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het aantal ebolabesmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de duizend. Zondagavond meldden de plaatselijke autoriteiten 1003 bevestigde gevallen. 254 mensen zijn aan het virus overleden.

Zaterdag meldde de regering nog 956 bevestigde gevallen en 247 doden.

De noordoostelijke provincie Ituri blijft het epicentrum van de virusuitbraak. Meer dan 90 procent van de besmettingen werd daar vastgesteld. Door het grote aantal besmettingen staan de medische faciliteiten onder grote druk.

In buurland Oeganda zijn tot dusver twintig ebolabesmettingen vastgesteld. Zeker twee patiënten zijn door het virus overleden.