Bondscoach Scaloni: drinkpauzes kunnen zwakkere WK-teams helpen

ARLINGTON (ANP/RTR/AFP) - Ook de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni is nog geen fan van de drinkpauzes op het WK voetbal. "Het voelt gek, omdat het spelverloop zo onderbroken wordt. Alle onderbrekingen kunnen de op papier zwakkere teams helpen, omdat ze meer tijd krijgen om te herstellen", zei Scaloni in aanloop naar het tweede groepsduel met Oostenrijk van maandag.

Scaloni is ervan overtuigd dat de drinkpauzes het nieuwe normaal zijn in het voetbal. "Het concept van 'vier kwarten' is een realiteit", zo verwees de Argentijn naar sporten als basketbal en American football. "Het voelt gek om ons hieraan aan te passen. Maar uiteindelijk zal het normaal worden, net als elke andere verandering."

Argentinië en Oostenrijk treffen elkaar maandag om 19.00 uur Nederlandse tijd in het Dallas Stadium. Ze wonnen allebei hun eerste duel op het WK. Scaloni: "Dat kan de wedstrijd beter maken. Het wordt zwaar. Op een WK bestaan geen gemakkelijke wedstrijden."