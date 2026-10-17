Egyptische president Sisi presenteert leiderschapsprogramma

CAÏRO (ANP/RTR) - De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi wil de militaire academie in zijn land een centrale rol geven in het klaarstomen van de toekomstige leiders. Dat zei de oud-generaal zaterdag tijdens een toespraak ter plaatse, waar hij ook benadrukte dat hij geen vierde termijn ambieert.

Sisi's termijn eindigt in 2030. Tot die tijd moet een aan te stellen comité een profiel voor een leider opstellen en vormgeven aan een trainingsprogramma aan de militaire academie. Het comité moet naast de voorzitter van het parlement komen te bestaan uit onder anderen de ministers van Hoger Onderwijs en Justitie, andere politici en intellectuelen. Egyptenaren kunnen nadien putten uit wie het programma heeft doorlopen. Sisi sprak zich niet uit over hoe zij in beginsel moeten worden geselecteerd voor deelname.

In Egypte klonk breed de oproep dat Sisi aan de macht zou blijven na het aflopen van zijn derde termijn, iets wat grondwettelijk niet kan. Sisi zelf noemde een vierde termijn zaterdag uitgesloten.