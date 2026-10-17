Nieuw seizoen Gooische Vrouwen bij 'goede cijfers'

Gooische Vrouwen krijgt bij goede kijkcijfers een negende seizoen. Dat heeft Linda de Mol, bedenker en hoofdrolspeelster van de serie, verklaard in een interview met De Telegraaf. "We hebben inderdaad van de zenders een schrijfopdracht gekregen voor een negende serie", zegt De Mol.

"Als de cijfers van dit seizoen weer goed zijn, waar we van uitgaan, komt er een vervolg", benadrukt ze. De eerste aflevering van het achtste seizoen is vanaf zondag te zien bij SBS6 en staat al op Videoland. Eerder vertelde De Mol al aan het ANP dat ze bezig is met het schrijven van een nieuw seizoen van de hitserie. Later zou ze het "heel erg leuk vinden" om een derde film van Gooische Vrouwen te maken.

Gooische Vrouwen maakte in 2024 een comeback met een zesde seizoen, waarin vaste gezichten Linda de Mol (Cheryl), Susan Visser (Anouk), Tjitske Reidinga (Claire) en Lies Visschedijk (Roelien) terugkeerden.