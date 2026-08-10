BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat de Europese satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om te helpen.

"Vanavond is het hart van Europa bij de mensen van Colombia na de verschrikkelijke aardbeving in de regio Chocó", aldus Von der Leyen. "We staan achter jullie", schrijft ze ook nog, in het Spaans.

Na de aardbevingen in Venezuela afgelopen juni maakte de EU ook geld vrij voor de hulpverlening. Toen ging het om twee pakketten van in totaal 25 miljoen euro, onder meer bedoeld voor medische hulpmiddelen en reddingsteams.