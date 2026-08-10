ALKMAAR (ANP) - Peer Koopmeiners heeft zijn contract bij AZ met een seizoen verlengd. De 26-jarige middenvelder is nu tot medio 2029 aan de club uit Alkmaar verbonden, meldt AZ op X.

Koopmeiners stond eerder deze zomer in de belangstelling van Club Brugge. De Belgische club bereikte echter geen overeenstemming met AZ over een transfer.

De broer van international Teun Koopmeiners doorliep de jeugdopleiding van AZ. Hij won afgelopen seizoen de KNVB-beker met zijn club en begon de huidige voetbaljaargang met winst van de Johan Cruijff Schaal.