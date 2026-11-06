BERLIJN (ANP) - Europa vraagt niet om een nieuwe veiligheidsordening, zoals de Verenigde Staten voorstellen, zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Het probleem ligt volgens haar bij Rusland, dat blijft proberen de bestaande afspraken onderuit te halen. "We hebben al een Europese veiligheidsarchitectuur."

Kallas reageerde vrijdag op de aankondiging van de VS dat zij met Europese leiders willen praten over een nieuwe "veiligheidsarchitectuur" voor Europa. Dat zou nodig zijn om een einde te maken aan "dertig jaar worstelen" van Europa en Rusland "om een duurzaam veiligheidsraamwerk in te richten", zei president Donald Trumps schoonzoon en bemiddelaar Jared Kushner op X.

Die aankondiging alarmeerde meerdere Europese landen. Zij zijn bang dat de VS concessies willen doen aan Rusland ten koste van hun veiligheid. Rusland streeft al lange tijd naar de terugtrekking van de VS en de NAVO uit Oost-Europa om daar zo zelf meer invloed te kunnen uitoefenen.