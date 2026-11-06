Ondernemer en stilist Roy Donders en zijn vriendin Michelle Bibi gaan uit elkaar. Volgens het stel zitten ze "niet meer helemaal op een lijn", vertellen ze in een video op Instagram. "We hebben het hier al maanden over", aldus Donders.

Het stel wil de scheiding "zo goed mogelijk doen voor de kinderen", vertelt Donders. Samen hebben ze een dochter en Bibi heeft een dochter uit een eerdere relatie.

Volgens Donders gaan ze uit elkaar om rust te zoeken. Bibi benadrukt dat ze geen ruzie hebben. "We hebben besloten om leuke dingen te blijven doen met de kinderen en met elkaar." Ze blijven naar eigen zeggen bij elkaar in de buurt wonen. "We gaan zien hoe het gaat lopen", aldus Donders.

Bibi en Donders waren vijf jaar samen. Ze kregen hun dochter in 2023.