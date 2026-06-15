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EU-buitenlandchef verwelkomt vredesdeal VS-Iran

15 jun , 9:09Buitenland
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ANP
LUXEMBURG (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwelkomt de vredesdeal tussen de VS en Iran. "Laten we hopen dat die vrijdag ook officieel wordt bekrachtigd, want iedereen heeft een open Straat van Hormuz nodig en een einde aan deze oorlog. Dus de deal is zeer welkom en we hopen dat die standhoudt", zei Kallas voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg.
Maandag bespreken de EU-ministers wat Europa kan bijdragen, zei Kallas. "We hebben contact gehad met Iran, met de partners in de Golfregio en ook met onze Amerikaanse collega's om hulp aan te bieden", zei de topdiplomaat. Volgens Kallas heeft de EU expertise op het gebied van nucleaire onderhandelingen, maar kunnen ook andere vormen van hulp worden geboden.
Ze gaf geen rechtstreeks antwoord op de vraag of de sancties tegen Iran kunnen worden opgeheven, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk in een gezamenlijke brief hebben voorgesteld.
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