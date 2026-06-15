Mel B improviseerde openingsdans op bruiloft in Marokko

Mel B en Rory McPhee improviseerden tijdens hun bruiloft de openingsdans. In een interview met People vertelt de voormalige Spice Girl, die eigenlijk Melanie Brown heet, over de danspasjes op het trouwfeest.

"Mijn man en ik dansen altijd op onze boerderij en in onze woonkamer", vertelde de 51-jarige zangeres. "Sterker nog, op onze bruiloft in Marokko hebben we gedanst, en dat was volledig geïmproviseerd, want we hadden geen choreografie zoals normale mensen die hebben voor hun openingsdans op hun bruiloft." Brown en McPhee trouwden vorig jaar op 5 juli in Londen en hadden een maand later een tweede "zeer besloten" trouwerij in Marrakech.

Mel B en haar kersverse man dansten op I Would Die 4 U van Prince. "We gingen gewoon helemaal los", vertelde ze verder. "Iedereen vroeg zich af: is dit echt? Gaat het wel goed met ze? Maar het was die expressie. Ik denk dat het gewoon zo belangrijk is om dat te doen."