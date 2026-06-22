EU-chef Von der Leyen bedankt 'staatsman' Starmer

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft via X de afgetreden Britse premier Keir Starmer bedankt. De premier kondigde maandagochtend zijn vertrek aan, onder meer vanwege de toenemende dreiging van een leiderschapsverkiezing binnen zijn partij Labour.

"Het kost veel leiders jaren om uit te groeien tot de staatsman die jij in slechts twee jaar bent geworden", schrijft ze op X. "De Europese en Oekraïense veiligheid is sterker dankzij jou." Starmer blijft premier totdat een nieuwe persoon de leiding van Labour overneemt.

Onder Starmer groeiden de EU en het VK weer nader tot elkaar na de Brexit. Op een top in Londen vorig jaar kondigden Starmer en Von der Leyen aan dat er weer intenser zou worden samengewerkt. Eind juli staat weer zo'n top gepland, deze keer in Brussel.