Jandino: Curaçao op het WK is een blauw sprookje

De deelname van Curaçao aan het WK voetbal betekent veel voor Curaçaose cabaretier Jandino. Volgens hem is het toernooi "een feestje" voor het elftal in het blauwe tenue, vertelt hij maandag in Goedemorgen Nederland. "Het is echt een blauw sprookje."

Het land, met een kleine 160.000 inwoners, speelde zondag onverwacht gelijk tegen Ecuador, waarmee de ploeg van Dick Advocaat het eerste WK-punt ooit in de wacht sleepte. Een week eerder maakte het land na 21 minuten gelijk tegen Duitsland, om vervolgens wel ruim te verliezen. "Miljarden mensen zien Curaçao voor de eerste keer", aldus Jandino. "En wat zien ze? Karakter."

Het gelijkspel tegen Ecuador was grotendeels dankzij doelman Eloy Room, die de bal vijftien keer uit het doel wist te houden. Volgens journalist Tom Egbers, die ook te gast was in het programma, is dat een record op een WK-wedstrijd. Jandino sprak van een "blue wall". "Ze kwamen er niet doorheen!", aldus Jandino, die zich hardop afvroeg waar Room dit vandaan heeft gehaald. "Weet jij het?", vroeg Egbers de cabaretier. "Ja, Curaçao", lachte Jandino.

Om door te gaan naar de knockout-fase moet Curaçao donderdag winnen van Ivoorkust. Jandino gelooft er wel in en voorspelt 2-0 voor Curaçao. Egbers is sceptisch, maar spreekt wel zijn bewondering uit voor de ploeg. "Curaçao heeft eigenlijk het WK voor zichzelf al gewonnen. Ze hebben met 0-0 gewonnen van Ecuador."