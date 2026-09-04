BRUSSEL (ANP/AFP) - Eurocommissaris voor EU-uitbreiding Marta Kos annuleert haar bezoek aan Servië dat voor september stond gepland, schrijft ze op X. Zij neemt dit besluit naar eigen zeggen vanwege "de verheerlijking" rond de dood van de voor genocide veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladić.

De kist van Mladić, gedrapeerd met de Servische vlag, werd donderdag in Belgrado ontvangen door soldaten, de zoon van Mladić en de minister van Justitie. De Servische president Aleksandar Vučić zei dat de staat "alle mogelijke logistieke en transportondersteuning" zou bieden en dat hij tienduizenden mensen verwacht voor de begrafenis zaterdag.

Kos schrijft op X: "De terugkeer van zijn lichaam naar Belgrado herinnert Europa aan de donkerste bladzijden uit onze recente geschiedenis. De verheerlijking rond zijn dood is onverenigbaar met de waarden waarop de EU-route is gebouwd."

Kos veroordeelde al eerder plannen van Servië, een kandidaat-lidstaat van de EU, om Mladić met staatseer te begraven.