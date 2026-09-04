ROTTERDAM (ANP) - FNV-voorzitter Hans Spekman vindt de uitnodiging van minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) om in gesprek te gaan over de toekomst van de sociale zekerheid "echt onzin". Dat zei de voorman tijdens de stakingsbijeenkomst van havenwerkers. Minister Vijlbrief deed vrijdagochtend een hernieuwde oproep aan de vakbonden om te komen praten.

"Wat is dat voor flapdrol? Sorry hoor", zei Spekman toen hem de oproep van Vijlbrief werd voorgelegd. "Hij weet natuurlijk dat dit niet voldoende is. Hij probeert mooie sier te maken. Zij hebben met het kabinet prutswerk geleverd."

De havenstaking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Het minderheidskabinet heeft een deel van de bezuinigingen geschrapt of met een jaar uitgesteld. Maar dat is voor Spekman niet voldoende. "Wij moeten zorgen dat de sociale zekerheid blijft bestaan. Deze strijd gaan wij niet verliezen", zei hij tegen de aanwezige havenwerkers.