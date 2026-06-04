BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie komt met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië ter compensatie van de handelsbeperkingen die Rusland het land wil opleggen om zijn banden met de EU. Dat meldt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie na een telefoongesprek met de Armeense premier Nikol Pasjinjan.

Vorige week trok Rusland zijn ambassadeur uit Armenië terug vanwege de banden met de EU. President Vladimir Poetin dreigde ook met grote economische gevolgen als het land nauwer gaat samenwerken met de Europese Unie.

"Dit is niets minder dan economische dwang, en dat is onaanvaardbaar", aldus Von der Leyen. Behalve de 50 miljoen euro directe steun wil ze ook kijken of de EU de landbouwimport uit Armenië makkelijker kan maken.

Ook doet ze een toezegging voor de Armeense bloemensector. "Morgen zal een zending van 10.000 bloemen in Letland aankomen. Er zullen er later meer volgen", meldt de voorzitter. Op 23 juni praten Armenië en de EU verder.