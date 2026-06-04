Het Fries Museum haalt een zeldzaam zilveren Odin-beeldje uit de vroege middeleeuwen naar Nederland, meldt het museum. Het "uitzonderlijke topstuk" is vanaf dit najaar te zien als onderdeel van een tentoonstelling over de roemruchte, vroegmiddeleeuwse Friese koning Redbad.

Het kleine zilveren figuurtje wordt algemeen geïnterpreteerd als Odin, ook wel Wodan genoemd, zittend op een hoge troon, geflankeerd door twee vogels. "Internationaal gezien geldt het object als een iconisch voorbeeld van vroegmiddeleeuwse beeldcultuur", aldus het museum over het beeldje dat overkomt van het Deense Lejre Museum.

Met de bruikleen belicht het Fries Museum naar eigen zeggen een van de centrale thema's van de tentoonstelling: de wereld waarin koning Redbad leefde. "Een wereld waarin handel, diplomatie, oorlog en geloof nauw met elkaar verweven waren langs de Noordzeekust."

'REDBAD: de legendarische koning' is te zien vanaf 5 september tot en met 7 februari 2027 in het Fries Museum en reist daarna door naar het Ostfriesisches Landesmuseum Emden.