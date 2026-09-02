WICKLOW (ANP) - Een aantal EU-lidstaten heeft woensdag toegezegd Oekraïne te helpen aan extra luchtverdediging, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas woensdag. Om welke landen het gaat, zei Kallas niet op de persconferentie na de bijeenkomst van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Ierland. Landen die onderscheppingsraketten zoals Patriots op voorraad hebben, maar die zelf willen houden, werden door onder meer Nederland aangespoord die aan Oekraïne ter beschikking te stellen.

"Lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen die ook publiekelijk bekendmaken", zei Kallas. "Dan komen de cijfers en alle details aan bod."

Oekraïne heeft een nijpend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder onderscheppingsraketten als Patriots. Naast de EU-ministers van Buitenlandse Zaken woensdag drongen een dag eerder de ministers van Defensie bij de achterblijvende landen aan.

Een aantal Zuid-Europese landen, zoals Griekenland, heeft er veel van op voorraad.