LONDEN (ANP/AFP/RTR) - De clubs in de Premier League hebben voor het tweede jaar op rij het transferrecord verbroken. De clubs hebben gezamenlijk 3,5 miljard pond, zo'n 4 miljard euro, uitgegeven. Dat is meer dan het record van 3,6 miljard euro van afgelopen jaar.

Manchester City had een groot aandeel in de hoge transferuitgaven. De club rondde dinsdag de transfer van de Argentijnse middenvelder Enzo Fernández van Chelsea af. De deal had volgens Engelse media een transfersom van 145 miljoen euro, evenveel als het recordbedrag dat Liverpool in 2025 betaalde voor spits Alexander Isak van Newcastle United.

Naast Fernández haalde City ook middenvelders Elliot Anderson (zo'n 135 miljoen euro) en Ayyoub Bouaddi (ongeveer 100 miljoen euro) als vervangers van Rodri, Bernardo Silva, Nico González en Tijjani Reijnders. Manchester City heeft in totaal ongeveer 525 miljoen euro uitgegeven aan transfers.