EU-ministers: druk op Rusland moet worden opgevoerd

LIMASSOL (ANP) - Nu de Russische president Vladimir Poetin opnieuw laat zien geen vredesonderhandelingen te willen starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken van onder meer Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland donderdag in Limassol. Daar bespreken de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor eventuele vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland.

De EU moet meer sancties tegen Rusland instellen, zei Artjoms Uršuļskis van Letland. "Als we Rusland economisch kunnen schaden, hebben ze geen enkele kans meer om echt over vrede te praten", zei hij donderdag bij aankomst in Limassol. De Russische onderhandelingspositie is dan verzwakt, wil hij daarmee zeggen.

De Duitse buitenlandminister Gunther Krichbaum vindt dat het 21e EU-sanctiepakket tegen Rusland snel moet worden aangenomen. Meer druk op Rusland is volgens hem van "cruciaal belang".