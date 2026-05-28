NTR komt met podcast over 50 jaar North Sea Jazz

De NTR brengt ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het NN North Sea Jazz Festival een nieuwe podcastserie uit. Dat maakte de omroep donderdag bekend. De eerste afleveringen zijn op 1 juni te beluisteren.

De podcastserie bestaat uit veertien afleveringen waarin jazzredacteur Adrienne Tilanus in gesprek gaat met onder meer organisatoren, muzikanten en bezoekers over beslissende momenten in de geschiedenis van het jaarlijkse festival.

"Achter North Sea Jazz gaan zoveel ervaringen en bijzondere momenten schuil: verhalen die me hebben ontroerd, laten lachen en me aan het denken hebben gezet", laat Tilanus weten in een schriftelijke verklaring. Volgens haar is het een "uitdaging" om vijftig jaar festival in een podcast te vangen.

De jubileumeditie van het NN North Sea Jazz Festival vindt dit jaar plaats tussen 10 en 12 juli in Rotterdam Ahoy. Onder meer The Isley Brothers, John Legend, The Roots en Burna Boy behoren tot de artiesten die daar het podium zullen betreden.