BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken, onder wie minister Tom Berendsen, zijn faliekant tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Dat is maandag duidelijk geworden na de vergadering van de ministers in Brussel.

"Vóór de oorlog was de Straat van Hormuz tolvrij toegankelijk voor de scheepvaart. Ook na afloop van de oorlog moet de zeestraat tolvrij toegankelijk zijn voor de scheepvaart", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na afloop van de bijeenkomst.

De Amerikaanse president Donald Trump schreef maandagmiddag op zijn platform Truth Social dat de VS een heffing van 20 procent over alle verscheepte ladingen in de Straat van Hormuz wil innen. Dit ter compensatie voor de kosten die de VS maken bij de bescherming van de scheepvaart voor de Iraanse kust.

Berendsen was nog niet op de hoogte van het plan van Trump, maar herhaalde het Nederlandse standpunt. "Er moet vrije doorvaart zijn. Het is voor ons niet onderhandelbaar dat daar tol wordt geheven." Eerder dreigde Iran tol te heffen.