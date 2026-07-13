Verschillende bekende Nederlanders hebben steunbetuigingen gestuurd aan shorttracker Sven Roes, nadat hij maandag op Instagram vertelde over de mentale problemen waarmee hij de afgelopen jaren worstelde. De 26-jarige sporter, die twee weken geleden als vermist werd opgegeven, is sinds zondag weer terug in Nederland en in goede gezondheid herenigd met zijn familie, meldde schaatsbond KNSB eerder op de dag.

Presentator Renze Klamer reageerde onder het bericht van Roes met de woorden: "Wat groots dat je dit deelt." Presentatrice Janny van der Heijden noemde de shorttracker een "held". "Door dit zo eerlijk te delen, raak je misschien wel meer harten en levens dan met een medaille. Toegeven is winnen!", aldus Van der Heijden. Cabaretier Peter Pannekoek noemde Roes "ontzettend dapper". "Juist hier mag je trots op zijn."

Roes liet maandag voor het eerst sinds zijn vermissing van zich horen. In een bericht op Instagram schreef hij dat hij "de afgelopen maanden, misschien zelfs jaren" heeft gedaan alsof het goed met hem ging. Volgens de shorttracker hadden meerdere operaties, blessures en het mislopen van de Olympische Spelen van Milaan en Cortina een grote impact op hem. "Ik bleef zeggen dat het goed ging, terwijl ik van binnen langzaam kapotging", aldus Roes.

De vermissing van Roes leidde eind juni tot grote zorgen binnen de schaats- en shorttrackwereld. Via sociale media werd opgeroepen naar hem uit te kijken. Kort daarna werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol en bleek hij naar het buitenland te zijn vertrokken.