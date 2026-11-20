ANTALYA (ANP) - De Europese Unie is zeer kritisch op de concepttekst voor het slotakkoord van klimaattop COP31 die donderdag is gepubliceerd door voorzitters Turkije en Australië. Als er niets verandert, dreigt een no-deal-scenario, zegt een bij de onderhandelingen betrokken EU-functionaris tegen het ANP. Op de laatste officiële dag van de top in Antalya zijn de onderhandelingen over de definitieve tekst nog in volle gang.

"De tekst zoals die nu op tafel ligt is ongebalanceerd, onacceptabel en zal niet vliegen zonder substantiële wijzigingen", zei hij. "EU-burgers willen niet, en wij zullen niet accepteren, dat dit een fossiele brandstoffen-COP wordt."

In de tekst die donderdag werd gepubliceerd, komt het begrip 'fossiele brandstoffen' niet voor. Op de klimaattop van drie jaar geleden in Dubai spraken landen voor het eerst iets af over het belang van een transitie weg van olie, steenkool en gas. In de jaren daarna werden daar geen verdere afspraken meer over gemaakt, met name omdat olie- en gasproducerende landen dat tegenhielden.