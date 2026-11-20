EDE (ANP) - Nederlanders hebben deze zomer minder uitgegeven in de horeca. In het tweede kwartaal brachten zuinigere consumenten al minder bezoekjes aan cafés en restaurants, maar toen nam het bestede bedrag nog wel toe. In het derde kwartaal, van juli tot en met september, ging ook dat omlaag, meldt het FoodService Instituut Nederland (FSIN).

Het kennisinstituut kijkt voor een mogelijke oorzaak naar de ongewoon warme zomer. "Hoewel mooi weer horecabezoek stimuleert, kan té warm weer consumenten er ook juist van weerhouden om de horeca te bezoeken. En horecabezoekers drinken in tropische omstandigheden weliswaar meer - relatief meer frisdrank dan alcoholische dranken - maar eten dan vaak minder uitgebreid. Per saldo drukt dat de bestedingen."

Daarnaast zijn consumenten al langer zuinig in de horeca door de algehele inflatie. De horeca wordt als duur ervaren. Vooral aan avondeten buiten de deur wordt minder geld uitgegeven.