EU roept ambassadeurs bijeen voor spoedvergadering Ceuta

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - Ambassadeurs van de Europese Unie komen maandag bijeen voor een spoedvergadering over de situatie rond de Spaanse exclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken de afgelopen dagen illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende EU-leiders spraken zich hierover uit of kwamen met maatregelen.

Zo liet Duitsland weten de grenscontroles tot september te verlengen. Italië kondigde aan inreiscontroles in te voeren voor niet-EU-burgers die vanuit Spanje in het land aankomen.

Volgens Spanje zijn de meeste mensen inmiddels alweer vertrokken naar Marokko. Ook zeggen EU-functionarissen dat er geen sprake is van dat mensen vanuit de exclaves Ceuta en Melilla vrij kunnen doorreizen naar het Europese vasteland.

Desondanks heeft de aankomst van de duizenden migranten de aandacht gevestigd op Schengen, het gebied voor vrij verkeer binnen een groep Europese landen.