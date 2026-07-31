Publiek kan afscheid nemen van Hansard tijdens wake in Dublin

Fans kunnen op 3 augustus afscheid nemen van zanger Glen Hansard tijdens een wake in de Baroque Chapel in Dublin. Een dag later vindt de uitvaart plaats, maakte zijn familie vrijdag bekend. Het afscheid zal publiekelijk plaatsvinden, al is de toegang tot de St. Patrick's Cathedral in Dublin zeer beperkt.

De uitvaart zal op grote schermen buiten de kathedraal te volgen zijn. Daarnaast zal de ceremonie te zien zijn op de nationale Ierse televisie.

Muziek gaat een groot onderdeel uitmaken van het afscheid, aldus de familie. De nabestaanden hebben fans gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar Hansard te eren met een donatie aan twee specifieke goede doelen: de Simon Community in Dublin, die zich inzet voor daklozen, en Ukrainian Action.

Hansard was leadzanger van rockgroep The Frames. Naast zijn muziek acteerde hij en schreef hij muziek voor films. Hij overleed afgelopen week door een motorongeluk. Veel beroemdheden hebben de afgelopen dagen hun medeleven betuigd, onder wie Bono, Bruce Springsteen en Barack Obama.