BRUSSEL (ANP) - Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met de onderhandelingen over de toetreding tot de Europese Unie. De EU-leiders besloten eind 2023 al dat die gesprekken geopend zouden worden, maar de onderhandelingen stonden lange tijd stil door verzet van de vorige Hongaarse regering.

"Vandaag heeft de Europese Unie een grote stap voorwaarts gezet", jubelen EU-kopstukken Ursula von der Leyen en António Costa. "Dit is erkenning voor de vastberadenheid, moed en inzet die beide landen hebben getoond bij het doorvoeren van hervormingen, zelfs ondanks de enorme uitdagingen."

De Hongaarse premier Viktor Orbán blokkeerde lange tijd vooruitgang in het toetredingsproces, maar hij verloor in april de verkiezingen. De nieuwe premier Péter Magyar zei later een overeenkomst te hebben gesloten met Kyiv over de rechten van Hongaarse minderheden in Oekraïne.

Onderhandelingen

Vorige week werd al bekend dat Hongarije zijn veto had ingetrokken. Nu hebben de ambassadeurs van alle EU-landen formeel ingestemd met de hervatting van de onderhandelingen.

Onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie duren doorgaans jaren, waarin landen vele hervormingen moeten doorvoeren. De gesprekken die maandag geopend worden, zullen over het zogenoemde eerste cluster gaan. Daarin wordt onder meer over de rechtsstaat en mensenrechten in het betreffende land gesproken. In andere clusters zal worden gesproken over zaken als de aansluiting op de interne markt en de buitenlandse betrekkingen.