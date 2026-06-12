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Zwitserland wil gastland zijn voor ondertekening deal VS-Iran

12 jun , 20:33Buitenland
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ANP
BERN (ANP/AFP) - Zwitserland heeft aangeboden het gastland te zijn voor de ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte vrijdag bekend dat de twee landen het eens zijn geworden over de tekst van de overeenkomst.
Volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif was "vrede nog nooit zo dichtbij". Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Zwitserland "volop betrokken is" en in nauw contact staat met de Verenigde Staten en Iran.
Bronnen zeiden eerder dat de ondertekening mogelijk zondag zal plaatsvinden, wellicht in het Zwitserse Genève. Het is momenteel niet duidelijk waar en wanneer de overeenkomst zal worden ondertekend.
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