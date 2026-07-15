EU-topvrouw Von der Leyen weer in Kyiv: 'tij in de oorlog keert'

KYIV (ANP) - EU-topvrouw Ursula von der Leyen is afgereisd naar de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Ze stelt op X dat het tij in de oorlog keert en dat Oekraïne nu een sterk militair momentum heeft opgebouwd. "Ik zal nieuwe initiatieven aankondigen om onze defensie-industrieën beter op elkaar af te stemmen. Zodat we meer kunnen produceren, en sneller."

Het gaat volgens Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, om haar elfde bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Op door haar gedeelde beelden is te zien dat ze een hartelijke ontvangst krijgt. Bij het verlaten van de trein neemt ze bloemen in ontvangst. De voormalige Duitse defensieminister zegt dat meerdere onderwerpen op de agenda staan. "We zullen ook spreken over het toetredingsproces en de voorbereidingen op de komende winter."