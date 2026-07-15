Ariana Grande na tien jaar weer terug bij ex Ricky Alvarez

Ariana Grande en haar ex-vriend Ricky Alvarez zijn weer aan het daten. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder People en TMZ. De zangeres en danser waren ruim tien jaar geleden al een stel. Zij ontmoetten elkaar in 2015 en gingen een jaar later uit elkaar.

De 33-jarige popster en haar voormalige achtergronddanser doen het volgens People "rustig aan". Het nieuws komt niet lang nadat bekend werd dat Grande en acteur Ethan Slater na bijna drie jaar een punt achter hun relatie hebben gezet.

Grande noemde de naam van Alvarez in haar nummer Thank U, Next uit 2018, net als namen van een aantal andere ex-vriendjes. Onlangs werd er al gespeculeerd over een mogelijke reünie van de twee, omdat de zangeres tijdens haar tour de zin over Alvarez had gewijzigd.