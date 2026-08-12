BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft 2,1 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving op maandag. Dat meldt de Europese Commissie in een persbericht. De beving met een kracht van 7.4 veroorzaakte in het midden en westen van Colombia al ruim tweehonderd doden en grote schade.

Het geld is onder meer bedoeld voor medische hulp, schoon water, sanitaire voorzieningen, onderdak, voedsel en financiële steun. Het Duitse Rode Kruis heeft daarnaast 100.000 euro uit een bestaand EU-project beschikbaar gesteld om 2500 getroffen gezinnen in de regio's Chocó en Valle del Cauca te helpen.

Brussel zegt met de Colombiaanse autoriteiten samen te werken om verdere hulp af te stemmen op de behoeften. Ook is de Europese satellietdienst Copernicus ingezet om reddingsoperaties en schade-inventarisaties te ondersteunen. Eerder hadden de Verenigde Staten, Israël, Mexico, Ecuador en Frankrijk al hulp aangeboden.