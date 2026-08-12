Het beroep van Marius Borg Høiby tegen de beslissing van de rechtbank om zijn voorarrest ongewijzigd te verlengen, is woensdag afgewezen. Dat meldt het Noorse persbureau NTB. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit moet daardoor zijn voorarrest met een enkelband thuis in Skaugum blijven uitzitten.

De rechtbank van Oslo bepaalde maandag dat Høiby niet op vrije voeten komt met een contactverbod en elektronisch toezicht. Volgens de rechter is de kans groot dat hij opnieuw strafbare feiten pleegt als hij onder die voorwaarden wordt vrijgelaten. Høiby ging tegen die beslissing in beroep, maar het gerechtshof in Oslo wees dat beroep woensdag af.

Høiby zit sinds februari in voorarrest. Eerst zat hij in de gevangenis, maar de afgelopen vier weken mocht hij het voorarrest thuis in Skaugum uitzitten. Maandag zei hij tijdens een zitting niet te begrijpen waarom justitie zijn voorarrest opnieuw wilde verlengen. "Ik heb er alles aan gedaan om het Openbaar Ministerie te laten zien dat er geen gevaar is voor herhaling", zei hij volgens Noorse media.

Høiby werd halverwege juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby heeft beroep aangetekend. De zaak dient naar verwachting volgend jaar bij het gerechtshof in Oslo.