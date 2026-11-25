BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe 'Quantum Act', bedoeld om het gebruik van kwantumtechnologieën te stimuleren. Daarmee moet bestaand Europees onderzoek naar die technologie omgezet kunnen worden in concrete diensten en producten.

Bij kwantumtechnologieën gaat het om het gebruik van zeer kleine deeltjes voor bijvoorbeeld extreem krachtige computers of supergevoelige sensoren. Volgens de Commissie wordt die technologie steeds belangrijker voor de veiligheid van lidstaten.

De EU wil nu onderzoeken naar kwantumtechnologieën uit verschillende lidstaten samenbrengen. Daarnaast staat in het wetsvoorstel dat bedrijven die daar gebruik van maken makkelijker toegang moeten krijgen tot financiering. Bovendien moet de technologie gebruikt worden voor betere bescherming van data.

Investeringsfonds

"De impact van kwantumtechnologieën zal ingrijpend zijn, van navigatie zonder satellieten en snellere ontwikkeling van geneesmiddelen tot ultramoderne batterijen en veilige communicatie van de volgende generatie", aldus de commissie. "Kwantumtechnologieën vinden steeds vaker hun weg van het laboratorium naar producten en diensten."

De wet moet ook dienen als juridische basis voor het opzetten van een nieuw investeringsfonds. Dat zou niet alleen bedoeld zijn voor kwantumtechnologieën, maar ook voor andere technologieën die "cruciaal zijn voor de technologische soevereiniteit en economische veiligheid" van de EU. Het doel is volgens Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit) om 50 miljard euro vrij te maken voor dat fonds.

De EU heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 wereldleider te zijn op het gebied van kwantumtechnologieën.