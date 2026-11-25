Het vuurwapen dat Bruce Willis gebruikte in de film Die Hard uit 1988 gaat binnenkort onder de hamer. De Beretta Model 92F wordt volgend weekend, samen met een groot aantal andere vuurwapens, geveild door veilinghuis Rock Island Auction Company in Texas.

Willis speelt in de film de rol van politieagent John McClane. Het wapen is volgens het veilinghuis nog in "uitzonderlijk goede" staat en vertoont enkel wat lichte gebruiksschade. Het veilinghuis verwacht dat de Beretta tussen de 75.000 en 150.000 dollar oplevert, omgerekend zo'n 68.500 tot 137.000 euro.

Het is niet de eerste keer dat er bij Rock Island Auction Company bekende vuurwapens uit films worden geveild. In augustus 2022 werd een pistool van Han Solo uit de Star Wars-films voor ongeveer 1 miljoen dollar verkocht. Ook vuurwapens uit de western Pale Rider (1985), met Clint Eastwood, en Lara Croft: Tomb Raider (2001) gingen in Texas onder de hamer.