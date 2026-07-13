PARIJS (ANP) - Nederland, Oekraïne en acht andere Europese landen vormen een coalitie om zich beter te kunnen verdedigen tegen de snelste Russische raketten. Dat is besloten tijdens overleg van Oekraïne-bondgenoten in Parijs.

Oekraïne wordt met die ballistische raketten haast dagelijks bestookt en heeft daarop nog nauwelijks een antwoord. Het land hoopt samen met Europese bondgenoten snel eigen afweermiddelen te ontwikkelen, omdat er een voortdurend tekort is aan de Amerikaanse Patriot-raketten die er wel raad mee weten.