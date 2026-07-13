De Deense koning Frederik heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de overleden voormalige emir van Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani. Dat deelt het Deense hof maandag in een verklaring op sociale media.

"Graag betuig ik mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Zijne Hoogheid", schrijft Frederik. "Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar u en uw familie, evenals naar de bevolking van de staat Qatar."

De overheid van Qatar maakte zondag bekend dat de voormalige leider op 74-jarige leeftijd is overleden.