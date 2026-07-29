Evacuaties in Portugal om zich snel verspreidende natuurbrand

VALE DE TELHAS (ANP) - In het noorden van Portugal zijn mensen uit een dorp geëvacueerd vanwege een natuurrand die zich snel verspreidt, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp Vale de Telhas inmiddels omsingelen.

Portugal kampt op dit moment met zeer hoge temperaturen. Op sommige plekken werd het woensdag rond de 40 graden. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met die hitte. Daar woeden al dagen grote natuurbranden. Eurocommissaris Hadja Lahbib (crisisbeheer) waarschuwde dinsdag dat vanaf dat moment de omstandigheden ook in Portugal zouden verslechteren.