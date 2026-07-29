Items halftimeshow WK leveren tonnen op

Een veiling van spullen die verband houden met het afgelopen WK voetbal heeft ruim 652.000 dollar (bijna 570.000 euro) opgeleverd. Het gaat onder meer om ballen en voetbalshirts, maar ook outfits die door sterren werden gedragen tijdens de halftimeshow, valt te lezen op de website van veilinghuis Christie's.

Kledingstukken die door de leden van BTS werden gedragen, leverden het meeste op. Zo verruilde een shirt van Jimin voor 110.000 dollar van eigenaar. De sneakers van Justin Bieber werden voor 26.400 dollar geveild.

De gele top en bijpassende broek die Shakira draagt in de videoclip van haar hit Dai Dai, het officiële anthem van het WK, werden afgehamerd op 8250 dollar.

De opbrengst gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund, een goed doel dat wereldwijd kinderen helpt.