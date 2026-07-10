LOS GALLARDOS (ANP) - De autoriteiten zijn uit voorzorg begonnen met de evacuatie van ongeveer vierhonderd mensen uit de buurt van een natuurbrand circa 50 kilometer ten noordoosten van de Spaanse stad Almería. Bij de brand zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen die op de vlucht ingesloten raakten in de buurt van het dorp Bédar. Dat wordt ontruimd, net als gehuchten in de omgeving en een vakantie-oord.

In de getroffen regio Andalusië is een periode van officiële rouw afgekondigd naar aanleiding van de gemelde doden. Die duurt van middernacht vrijdag tot middernacht zondag.

Na de donderdag uitgebroken brand zijn er nog steeds 23 vermisten. De meeste slachtoffers van de brand zijn buitenlanders, menen de autoriteiten, voornamelijk Britten en Belgen. De Guardia Civil zoekt in getroffen gebieden naar vermisten. De brand zou volgens de politie waarschijnlijk zijn uitgebroken als gevolg van het neervallen van een elektriciteitskabel. Het blussen kan nog dagen duren in het droge dunbevolkte gebied.