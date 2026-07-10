Kroonprins Haakon onderweg naar Verenigde Staten

Kroonprins Haakon van Noorwegen is onderweg naar Miami. Hij woont daar zaterdag de kwartfinale op het WK voetbal tussen Noorwegen en Engeland bij. Het is de eerste keer dat hij op reis is sinds zijn echtgenote kroonprinses Mette-Marit vorige maand een longtransplantatie onderging.

De Noorse krant VG publiceerde vrijdag een foto van Haakon aan boord van een vlucht van Oslo naar Miami. Het hof bevestigde eerder deze week al dat de kroonprins naar de Verenigde Staten zou gaan.

Eerder bezochten zijn kinderen prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus al twee wedstrijden van de Noorse voetballers. Het is niet bekend of zij er zaterdag ook bij zijn.