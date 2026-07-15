Evacuaties vanwege bosbrand in Oost-Duitse Nationaal Park Müritz

GRANZIN (ANP) - Een grote brand op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz (Müritz-Nationalpark), een gebied in het oosten van Duitsland, heeft voor de tweede nacht op rij tot evacuaties geleid. De politie ontruimde de door brandend dennenbos omringde dorpen Granzin en Granziner Mühle, meldt de Duitse zender ntv.

Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte het Sovjetleger een deel van het huidige Nationaal Park Müritz, in het zuiden van Mecklenburg-Voor-Pommeren, als oefenterrein. Het explosiegevaar door oude munitie bemoeilijkt de bluswerkzaamheden. Extra probleem is dat "de wind opnieuw is gedraaid en iets is aangetrokken", zei een politiewoordvoerder tegen ntv.

Vanwege de niet-ontplofte munitie in de bodem mag de brandweer de brand niet direct benaderen, maar moet een afstand van 1 kilometer in acht worden genomen. Er zijn rond de 250 brandweerlieden ingezet, aldus ntv.

De brand werd voor het laatst waargenomen op ongeveer 1,4 kilometer van Granzin.