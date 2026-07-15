Anya Taylor-Joy heeft LOTR-boeken nog nooit gelezen

Anya Taylor-Joy gaat zich voorbereiden op haar rol in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum door voor het eerst de boeken van J.R.R. Tolkien te lezen. Dat vertelt de actrice in een interview met Variety.

Taylor-Joy zegt dat ze de boeken nog nooit heeft gelezen. Als kind dacht ze dat je óf fan van Harry Potter óf van The Lord of the Rings kon zijn. "Dat had niemand me verteld, dat had ik zelf bedacht", zegt ze. Tijdens de coronapandemie keek ze alsnog alle films uit de reeks. "Toen ontdekte ik dat je van allebei kunt houden."

De actrice speelt in The Hunt for Gollum de elf Seren, een nieuw personage in de filmreeks. De film wordt geregisseerd door Andy Serkis, die opnieuw in de huid kruipt van Gollum. Ook Ian McKellen, Elijah Wood en Lee Pace keren terug.