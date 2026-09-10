QUITO (ANP/AFP/RTR) - De Ecuadoraanse oud-president Abdalá Bucaram is schuldig bevonden in een corruptiezaak rond de verkoop van coronatests en andere medische benodigdheden tijdens de coronapandemie. Hij en zijn zoon zijn allebei veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en vier maanden.

De 74-jarige Bucaram, die in de jaren negentig korte tijd president was, en zijn zoon zijn bestempeld als "collaborateurs" in georganiseerde criminele activiteiten, aldus het Openbaar Ministerie. Twee anderen kregen elk een celstraf van dertien jaar en vier maanden.

Bucaram hoorde het vonnis op afstand, vanuit een kliniek in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador. Daar wordt hij behandeld vanwege hartproblemen. Bucaram werd in augustus 1996 president, maar het parlement zette hem een half jaar later af vanwege "fysieke en mentale onbekwaamheid". Hij woonde twintig jaar in ballingschap in Panama.