Advocaat Geert-Jan Knoops hoopt dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn nieuwe boek Leiders voor het gerecht gaat lezen. Dat stelde Knoops donderdag in gesprek op NPO Radio 1. In het boek analyseert Knoops de bedreigingen en uitdagingen in het internationale recht. Knoops is als hoofdadvocaat verbonden aan het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De kans dat het boek bij Trump op zijn bureau belandt, is overigens niet helemaal onrealistisch, voegt Knoops daaraan toe. De Engelse vertaling van zijn boek verschijnt naar verwachting in november. "We hebben wel een mogelijkheid om het boek bij hem te brengen", zegt de advocaat in de uitzending. "Ik ken een van zijn juridisch adviseurs, die gaat het boek in elk geval lezen." De Nederlander is door de Verenigde Naties ook al gepolst om een lezing te komen geven over zijn boek.

In zijn boek bepleit Knoops dat het Internationaal Strafhof baat heeft bij een aantal veranderingen om effectiever en toekomstbestendiger te worden. Zo stelt hij dat rechters meer instrumenten zouden moeten krijgen om ervoor te zorgen dat landen zich aan de gemaakte afspraken kunnen houden. Ook zou het hof het eigen belang meer onder de internationale aandacht moeten brengen en zouden de procedures logischer en effectiever moeten worden.

"Zonder Internationaal Strafhof is er op dit gebied geen enkele richting voor politiek leiders", stelde Knoops op NPO Radio 1. "Het Strafhof geeft een bepaalde supervisie op internationale macht. Al is de pretentie dat wereldleiders zich laten afhouden door het bestaan van het strafhof een utopie. Het aantal internationale conflicten is sinds de oprichting toegenomen."